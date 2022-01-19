Порошенко обозвали "альфа-самцом" из-за отношения к жене - видео

Порошенко обозвали "альфа-самцом" из-за отношения к жене - видео
Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Пятый лидер украинцев разгневал своим поведением в зале суда

Украинские журналисты раскритиковали поведение бывшего президента страны Петра Порошенко в отношении супруги Марины, которое политик позволил себе в зале Печерского райсуда Киева в среду, 19 января.

Лидер партии "Европейская солидарность" и депутат Верховной рады, вероятно, был настолько возбужден решением инстанции, избравшей для него по делу о госизмене меру пресечения в виде личного обязательства, что не замечал, как его слова и действия воспринимаются со стороны.

Так, в какой-то момент рвущийся в Европу с ее толерантностью, трансгендерностью и прочими ценностями хозяин "Рошена" потерял берега, по-барски приказав жене подойти к нему.

"Хлопцы-ребята… Марина, сюда иди", – крикнул пан Порошенко.


На этот окрик обратили внимание журналисты местного издания "Страна.ua".

"Видимо, почувствовал себя домостроевским альфа-самцом. И прямо в зале суда начал, переходя на крик, давать указания своей жене", – оценили поведение Петра Алексеевича в телеграм-канале авторы издания.

Напомним, пятого лидера Незалежной подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Политику грозит до 15 лет лишения свободы. Отпустив сегодня пана Порошенко под личное обязательство, суд обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

Сам лидер "Евросолидарности" уже назвал данное решение победой и послал весьма нелицеприятный "привет" президенту страны Владимиру Зеленскому.

Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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