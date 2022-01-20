"Потрясающая глупость": Пушков резко ответил на заявление экс-посла США о страшной угрозе для Путина

"Потрясающая глупость": Пушков резко ответил на заявление экс-посла США о страшной угрозе для Путина
Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Сенатора поражают странные высказывания зарубежных деятелей

Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол пребывает в уверенности, что сегодня самым страшным вызовом для российского лидера Владимира Путина якобы является украинская "демократия". На это неоднозначное высказывание уже отреагировали в Совфеде. Своим мнением поделился сенатор Алексей Пушков.

Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что подобного рода заявления демонстрируют лишь неосведомленность западных государственных деятелей о реальном положении дел в России. Сенатор отметил, что в Соединенных Штатах Америки данный тезис про "демократию" повторяют на все лады.

"Потрясающая глупость", – написал в своем телеграм-канале Пушков.

Член Совфеда подчеркнул, что на данный момент на Западе нет профессиональных экспертов по нашей стране. А имеющиеся "псевдо-специалисты" абсолютно не понимают, что происходит в российском государстве и как наш народ реагирует на события в Незалежной.

Как отметил Пушков, никакая видимость демократии на Украине не может прельстить здравомыслящих, патриотично настроенных россиян. Люди прекрасно понимают, что соседнее государство переживает очень тяжелые времена. Никто из россиян не хочет жить так, как сейчас вынуждены украинцы, передает слова эксперта издание РИА ФАН.

Сенатор назвал происходящее в Незалежной "бедламом", которому невозможно завидовать. Очевидно, что скандальное высказывание Макфола не имеет под собой никаких оснований и является очередной антироссийской провокацией.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки не проявляют никакой готовности к диалогу с нашей страной. Недавно глава американского Госдепа Энтони Блинкен отказался везти руководителю нашего МИД Сергею Лаврову ответ по гарантиям безопасности.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров
По теме

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

"Газпром" подготовил энерголовушку для Польши - СМИ

Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2116 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей