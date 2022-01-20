Сенатора поражают странные высказывания зарубежных деятелей

Экс-посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол пребывает в уверенности, что сегодня самым страшным вызовом для российского лидера Владимира Путина якобы является украинская "демократия". На это неоднозначное высказывание уже отреагировали в Совфеде. Своим мнением поделился сенатор Алексей Пушков.



Высокопоставленный госслужащий подчеркнул, что подобного рода заявления демонстрируют лишь неосведомленность западных государственных деятелей о реальном положении дел в России. Сенатор отметил, что в Соединенных Штатах Америки данный тезис про "демократию" повторяют на все лады.

"Потрясающая глупость", – написал в своем телеграм-канале Пушков.

Член Совфеда подчеркнул, что на данный момент на Западе нет профессиональных экспертов по нашей стране. А имеющиеся "псевдо-специалисты" абсолютно не понимают, что происходит в российском государстве и как наш народ реагирует на события в Незалежной.

Как отметил Пушков, никакая видимость демократии на Украине не может прельстить здравомыслящих, патриотично настроенных россиян. Люди прекрасно понимают, что соседнее государство переживает очень тяжелые времена. Никто из россиян не хочет жить так, как сейчас вынуждены украинцы, передает слова эксперта издание РИА ФАН.

Сенатор назвал происходящее в Незалежной "бедламом", которому невозможно завидовать. Очевидно, что скандальное высказывание Макфола не имеет под собой никаких оснований и является очередной антироссийской провокацией.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки не проявляют никакой готовности к диалогу с нашей страной. Недавно глава американского Госдепа Энтони Блинкен отказался везти руководителю нашего МИД Сергею Лаврову ответ по гарантиям безопасности.