Всебелорусское народное собрание может дестабилизировать власть главы РБ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по поправкам в конституцию отметил, что процесс изменения основного закона его абсолютно не интересует. Он подчеркнул, что сегодня перед гражданами страны стоит выбор: согласиться с предлагаемой реформой или остаться жить по старым правилам. Комментируя слова главы государства, политолог Павел Усов заявил, что он загнал себя в тупик.

По словам эксперта, белорусские власти уже запустили административные ресурсы, чтобы во время общественного обсуждения текста нового документа добиться абсолютной поддержки инициативы Лукашенко. Он уверен, что теперь у политика нет возможности отказаться от проведения референдума.

Аналитик обратил внимание, что государственные СМИ активно рассказывают гражданам Белоруссии о важности предстоящего всенародного голосования. Он подчеркнул, что власти Республики намерены использовать конституционный референдум для легитимации режима Лукашенко.

"Поэтому слова Лукашенко о том, что ему все равно, примут новую конституцию или нет, не имеют ничего общего с реальностью", - заявил Усов.

Меж тем, политолог уверен, что Лукашенко не удалось создать в обществе иллюзию поддержки его реформы. По его словам, людей либо заставляли ходить на обсуждения основного закона, либо подбирали тех, кто не будет задавать лишних вопросов.

В этих условиях новая конституция не просто не решает основные задачи, возникшие перед режимом, но и несет угрозы лично для Лукашенко, считает эксперт. Он уверен, что изменения в законе снизят эффективность контроля над органами власти, что с учетом уже накопившихся проблем абсолютно невыгодно для главы государства.

Вторая угроза, по мнению аналитика, заключается в статусе Всебелорусского народного собрания как параллельного с президентом центра принятия политических решений.

"Придание ВНС статуса нового органа власти будет способствовать разбалансировке властной пирамиды, мешать стабилизации личной власти Лукашенко, – отметил Усов.

Еще одна проблема вытекает из необходимости в 2025 году участвовать в выборах президента. Усов подчеркнул, что Лукашенко при избрании на пост председателя президиума ВНС все равно будет заново бороться за кресло главы государства, чтобы не создавать два центра политической силы в Белоруссии.

Ранее лидер НАУ Павел Латушко заявил, что Лукашенко готовит новый план атаки на Европу. По мнению оппозиционера, глава РБ хочет организовать наркотрафик с помощью мигрантов.