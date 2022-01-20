Президент Украины встретился с американскими сенаторами

Потенциальный военный конфликт между Москвой и Киевом стал излюбленной темой властей Незалежной. С одной стороны, запугивая общество, они зарабатывают политические очки, с другой, пытаются руками западных партнеров оказать давление на нашу страну. Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, устав ждать "вторжения", которого, естественно, не случится, призвал США уже сейчас ввести санкции против России.

Как сообщает портал Axios, глава Незалежной обсудил свои опасения на встрече с американскими сенаторами в Киеве. Примечательно, что ранее парламентарии уже разработали соответствующий пакет санкций против Москвы, однако президент США Джо Байден пока не торопится вводить их, оставляя за собой возможность провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Меж тем, по мнению Зеленского, Вашингтон должен уже сейчас немедленно ударить по газопроводу "Северный поток – 2". Об этом сообщает издание URA.RU. Украинский президент считает, что Путин не воспринимает "расплывчатые угрозы".

По данным "Общественной службы новостей", глава Незалежной четко выразил свою позицию сенаторам из США. Она заключается в том, что санкции против российской ГТС должны быть реальными, а не потенциальными, то есть оказать давление на нашу страну, как он считает, нужно немедленно.

Примечательно, что Зеленский пытается бороться с газопроводом "Северный поток – 2" в то время, когда на Украине голубое топливо подорожало настолько, что ряд производственных предприятий не смогли его закупить и остановили свою работу.

Ранее украинские журналисты выпустили сенсационное расследование о тайном отдыхе главы государства.