На Украине испугались тайного сговора Путина и Байдена

На Украине испугались тайного сговора Путина и Байдена
Фото: Adam Schultz / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Президент США не собирается мешать запуску "Северного потока - 2"

Тиражируемые в западной прессе слухи о потенциальном "вторжении" нашей страны на территорию Незалежной связаны с тайными договоренностями между российским и американским лидерами, Владимиром Путиным и Джо Байденом. Такого мнения придерживается украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт поделился своим видением ситуации в эфире телеканала "НАШ". По его словам, информационный "цирк" об агрессии со стороны Москвы и последующем спасении Киева руками Вашингтона служит лишь прикрытием для запуска газопровода "Северный поток – 2".

Аналитик уверен, что президенты России и США уже достигли договоренностей относительно работы ГТС. Он подчеркнул, что хозяин Белого дома не планирует мешать нашей стране в вопросе запуска "Северного потока – 2".

Как сообщает издание "Свободная пресса", политолог отметил, что украинские власти намерены подыгрывать договоренностям Путина и Байдена. По его мнению, киевскую администрацию устраивает сценарий, предложенный Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Корнейчук раскритиковал западных партеров Незалежной за одобрение строительства российского газопровода. Эксперт уверен, что новая ГТС может нанести ущерб интересам Украины.

Примечательно, что ранее президент Владимир Зеленский призвал американских сенаторов не ждать "вторжения" нашей страны на территорию Незалежной и уже сейчас оказать санкционное давление на газопровод "Северный поток – 2".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров

Россияне отказываются от доллара

Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста

"Газпром" подготовил энерголовушку для Польши - СМИ

Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

2116 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей