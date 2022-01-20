Президент США не собирается мешать запуску "Северного потока - 2"

Тиражируемые в западной прессе слухи о потенциальном "вторжении" нашей страны на территорию Незалежной связаны с тайными договоренностями между российским и американским лидерами, Владимиром Путиным и Джо Байденом. Такого мнения придерживается украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт поделился своим видением ситуации в эфире телеканала "НАШ". По его словам, информационный "цирк" об агрессии со стороны Москвы и последующем спасении Киева руками Вашингтона служит лишь прикрытием для запуска газопровода "Северный поток – 2".

Аналитик уверен, что президенты России и США уже достигли договоренностей относительно работы ГТС. Он подчеркнул, что хозяин Белого дома не планирует мешать нашей стране в вопросе запуска "Северного потока – 2".

Как сообщает издание "Свободная пресса", политолог отметил, что украинские власти намерены подыгрывать договоренностям Путина и Байдена. По его мнению, киевскую администрацию устраивает сценарий, предложенный Москвой и Вашингтоном.

Кроме того, Корнейчук раскритиковал западных партеров Незалежной за одобрение строительства российского газопровода. Эксперт уверен, что новая ГТС может нанести ущерб интересам Украины.

Примечательно, что ранее президент Владимир Зеленский призвал американских сенаторов не ждать "вторжения" нашей страны на территорию Незалежной и уже сейчас оказать санкционное давление на газопровод "Северный поток – 2".