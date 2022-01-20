Возмущенные журналисты демонстративно сбежали с выступления Макрона

Возмущенные журналисты демонстративно сбежали с выступления Макрона
Эммануэль Макрон. Фото: elyxandro cegarra via www.imago- / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Политик отказался отвечать на вопросы СМИ

В среду, 19 января, французский лидер Эммануэль Макрон выступил в Европарламенте и представил основные направления развития внутренней и внешней политики Евросоюза на ближайшие шесть месяцев, в течение которых Париж будет председательствовать в ЕС. Второй этап визита в Страсбург – встреча с представителями прессы – обернулся для политика скандалом.

Отношение Макрона к журналистам вызвало негативную реакцию у сотрудников СМИ, и они покинули пресс-конференцию в знак протеста. Как пишет издание France Info, выступление главы государства превратилось в монолог без возможности задать вопросы. 

Президент Франции заявил, что ранее уже отвечал на вопросы СМИ относительно председательства Парижа в Евросоюзе. Естественно, журналистов такое отношение совершенно не устроило. Их демонстративный выход из зала для пресс-конференции, естественно, ударил по имиджу политика.

Скандальные кадры с несостоявшейся пресс-конференции Макрона в своем телеграмм-канале опубликовало RT. 

К слову, недавно в неприятной ситуации оказалась жена Макрона, которой сообщили о встречах президента Франции с любовником. Провокационный звонок таинственного анонима вывел из равновесия все семейство президента Пятой республики.

Источник: France Info ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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