Политик отказался отвечать на вопросы СМИ

В среду, 19 января, французский лидер Эммануэль Макрон выступил в Европарламенте и представил основные направления развития внутренней и внешней политики Евросоюза на ближайшие шесть месяцев, в течение которых Париж будет председательствовать в ЕС. Второй этап визита в Страсбург – встреча с представителями прессы – обернулся для политика скандалом.

Отношение Макрона к журналистам вызвало негативную реакцию у сотрудников СМИ, и они покинули пресс-конференцию в знак протеста. Как пишет издание France Info, выступление главы государства превратилось в монолог без возможности задать вопросы.

Президент Франции заявил, что ранее уже отвечал на вопросы СМИ относительно председательства Парижа в Евросоюзе. Естественно, журналистов такое отношение совершенно не устроило. Их демонстративный выход из зала для пресс-конференции, естественно, ударил по имиджу политика.

Скандальные кадры с несостоявшейся пресс-конференции Макрона в своем телеграмм-канале опубликовало RT.

К слову, недавно в неприятной ситуации оказалась жена Макрона, которой сообщили о встречах президента Франции с любовником. Провокационный звонок таинственного анонима вывел из равновесия все семейство президента Пятой республики.