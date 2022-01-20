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В среду, 19 января, французский лидер Эммануэль Макрон выступил в Европарламенте и представил основные направления развития внутренней и внешней политики Евросоюза на ближайшие шесть месяцев, в течение которых Париж будет председательствовать в ЕС. Второй этап визита в Страсбург – встреча с представителями прессы – обернулся для политика скандалом.
Отношение Макрона к журналистам вызвало негативную реакцию у сотрудников СМИ, и они покинули пресс-конференцию в знак протеста. Как пишет издание France Info, выступление главы государства превратилось в монолог без возможности задать вопросы.
Президент Франции заявил, что ранее уже отвечал на вопросы СМИ относительно председательства Парижа в Евросоюзе. Естественно, журналистов такое отношение совершенно не устроило. Их демонстративный выход из зала для пресс-конференции, естественно, ударил по имиджу политика.
Скандальные кадры с несостоявшейся пресс-конференции Макрона в своем телеграмм-канале опубликовало RT.
К слову, недавно в неприятной ситуации оказалась жена Макрона, которой сообщили о встречах президента Франции с любовником. Провокационный звонок таинственного анонима вывел из равновесия все семейство президента Пятой республики.
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