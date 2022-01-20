По словам Дональда Трампа, ему бы никто не позволил так сфальсифицировать отчетное выступление

Пресс-конференция президента США Джо Байдена по итогам первого года на посту главы Белого дома превратилась в дискуссию по России. Возможное вторжение на Украину, санкции против Кремля, переговоры по гарантиям безопасности – этим вопросам Байден уделил гораздо больше внимания, чем высокой смертности среди американцев от коронавируса и другим внутренним социально-экономическим проблемам.

Можно было бы подумать, что американских журналистов и их читателей отношения Вашингтона с Москвой и Киевом волнуют гораздо больше роста безработицы и наплыва нелегалов. Однако то, как проходила пресс-конференция, дает основание полагать, что зрителям представили хорошо срежиссированную акцию.

На мероприятии присутствовало около 30 репортеров, практически каждого Байден знал лично – многих он называл по именам. Они задавали вопросы, ответы на которые были уже написаны на бумажке – Байден их просто зачитывал. На это сразу обратил внимание экс-президент Дональд Трамп.

"Как это выходит, что Байден вызывает журналистов из списка, получает мягкие вопросы и потом читает ответ? Мне бы такое никогда не сошло с рук, да я бы и сам до этого не дошел!"

– приводит комментарий Трампа The Insider Paper.

JUST IN 🚨 Trump on Biden’s press conference: “How come Biden picks a reporter off a list, in all cases softball questions, and then reads the answer? I would never have been allowed to get away with that, nor would I have to!” — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 19, 2022

Но интересно получается: среди вопросов, которые прошли предварительную цензуру, звучали буквально утверждения о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Зато про расширение НАТО на Восток или про обязательства Запада по неделимости безопасности журналисты как будто не слышали. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность",

– прокомментировала дипломат в своем телеграм-канале. По ее оценке, попавшие на пресс-конференцию к президенту Соединенных Штатов представители крупнейших СМИ вели себя так, словно знать не знают о поддержке, которую американские власти оказывают Киеву, передает телеканал "360".

Пресс-конференция Байдена прошла 19 января. В ходе своего выступления он предположил, что Владимир Путин не хочет войны с Украиной, но может отдать такой приказ, если "встанет не с той ноги". Но в этом случае Россию ждут столь "катастрофичные санкции", каких в Москве даже не могут представить. Впрочем, на Украине ждать часа Х не хотят и требуют введения санкций прямо сейчас.