Пресс-конференция президента США Джо Байдена по итогам первого года на посту главы Белого дома превратилась в дискуссию по России. Возможное вторжение на Украину, санкции против Кремля, переговоры по гарантиям безопасности – этим вопросам Байден уделил гораздо больше внимания, чем высокой смертности среди американцев от коронавируса и другим внутренним социально-экономическим проблемам.

Можно было бы подумать, что американских журналистов и их читателей отношения Вашингтона с Москвой и Киевом волнуют гораздо больше роста безработицы и наплыва нелегалов. Однако то, как проходила пресс-конференция, дает основание полагать, что зрителям представили хорошо срежиссированную акцию.

На мероприятии присутствовало около 30 репортеров, практически каждого Байден знал лично – многих он называл по именам. Они задавали вопросы, ответы на которые были уже написаны на бумажке – Байден их просто зачитывал. На это сразу обратил внимание экс-президент Дональд Трамп.

"Как это выходит, что Байден вызывает журналистов из списка, получает мягкие вопросы и потом читает ответ? Мне бы такое никогда не сошло с рук, да я бы и сам до этого не дошел!"

– приводит комментарий Трампа The Insider Paper.

JUST IN 🚨 Trump on Biden’s press conference: “How come Biden picks a reporter off a list, in all cases softball questions, and then reads the answer? I would never have been allowed to get away with that, nor would I have to!”