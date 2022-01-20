Вашингтон обещает Киеву помощь, но в действительности он может только сыпать угрозами

Даже если Россия нападет на Украину, США не будут отправлять туда свои войска. Об этом сообщает Associated Press.

Формальной причиной для отказа напрямую ввязаться в военный конфликт между Москвой и Киевом служит тот факт, что у Вашингтона нет никаких обязательств перед Незалежной. Но на самом деле в Белом доме понимают, что их вооруженное противостояние с Россией на территории Украины – это опасная авантюра, которая может разрастись на всю Европу и даже привести к ядерной войне.

"Начало войны против России на Украине может связать силы и ресурсы США на многие годы и привести к большим человеческим потерям, причем исход конфликта является неопределенным",

– передает агентство, уточняя, что главным противником для США все-таки остается Китай.

Поэтому цель США сейчас – вместе с союзниками "удержать Россию от вторжения на Украину". Выступая на пресс-конференции 19 января, Байден заявил, что в случае агрессии Москва столкнется с "невиданными доселе санкциями", которые нанесут катастрофический удар по российской экономике.

Ранее в США подтвердили, что на Украине сейчас находится около 200 американских военнослужащих, но отметили, что увеличивать контингент не намерены. При этом пообещали в случае необходимости "нарастить поддержку суверенитета и территориальной целостности Незалежной". Какими путями это будет сделано, в Белом доме не пояснили, указывает AP.

На днях в Госдепартаменте США сообщили, что разработали 18 сценариев, как причинить России "быструю и сильную боль", если она проявит агрессию.