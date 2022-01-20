Вашингтон вынуждает Москву предпринимать ответные действия

В среду, 19 января, американский лидер Джо Байден провел в Белом доме большую пресс-конференцию, одной из главных тем которой стали взаимоотношения США, НАТО, России и Украины. Глава государства высказался о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом, слухи о котором активно тиражируются в западной прессе. Он подчеркнул, что Вашингтон не оставит без внимания "агрессию" нашей страны и предсказал дальнейшее развитие событий.

Хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос журналиста о "вторжении" нашей страны на территорию Незалежной. Он предположил, что российскому лидеру Владимиру Путину "нужно что-то предпринять". Однако зрители телеканала Fox News, который транслировал пресс-конференцию, высмеяли президента США за его предсказание – соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.

Большинство пользователей подчеркнули, что Байден не в состоянии что-либо предсказывать. Один из читателей предложил американскому лидеру пойти поспать. Его поддержал второй, который сыронизировал:

"Мой президент может спрогнозировать только свое время для сна".

Кроме того, американцы осудили своего лидера за постоянные угрозы в адрес России. Так, один пользователь отметил, что США "тыкают в медведя", а потом удивляются ответной реакции. Другой выразил уверенность, Вашингтон вынуждает Москву предпринимать ответные действия.

К слову, ранее на Украине испугались тайного сговора Путина и Байдена относительно газопровода "Северный поток – 2".

