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В среду, 19 января, американский лидер Джо Байден провел в Белом доме большую пресс-конференцию, одной из главных тем которой стали взаимоотношения США, НАТО, России и Украины. Глава государства высказался о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом, слухи о котором активно тиражируются в западной прессе. Он подчеркнул, что Вашингтон не оставит без внимания "агрессию" нашей страны и предсказал дальнейшее развитие событий.
Хозяин Белого дома ответил утвердительно на вопрос журналиста о "вторжении" нашей страны на территорию Незалежной. Он предположил, что российскому лидеру Владимиру Путину "нужно что-то предпринять". Однако зрители телеканала Fox News, который транслировал пресс-конференцию, высмеяли президента США за его предсказание – соответствующие комментарии они оставили на сайте издания.
Большинство пользователей подчеркнули, что Байден не в состоянии что-либо предсказывать. Один из читателей предложил американскому лидеру пойти поспать. Его поддержал второй, который сыронизировал:
"Мой президент может спрогнозировать только свое время для сна".
Кроме того, американцы осудили своего лидера за постоянные угрозы в адрес России. Так, один пользователь отметил, что США "тыкают в медведя", а потом удивляются ответной реакции. Другой выразил уверенность, Вашингтон вынуждает Москву предпринимать ответные действия.
К слову, ранее на Украине испугались тайного сговора Путина и Байдена относительно газопровода "Северный поток – 2".
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