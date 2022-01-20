Журналисты раскрыли подробности отчета ICAO по "угону" самолета

Посадка в аэропорту Минска авиалайнера компании Ryanair в мае прошлого года и последующее задержание оппозиционного журналиста Романа Протасевича, находящегося на борту, стали скандалами мирового значения. Президента Белоруссии Александра Лукашенко обвинили в международном пиратстве, а западные страны поспешили ввести против Республики санкции за "угон самолета", которого, как выяснили эксперты ICAO, вовсе не было.

Последуют ли теперь извинения и компенсации за недальновидное решение? В этом вопросе постарались разобраться журналисты RUBALTIC.RU. В издании сравнили действия Запада с антиутопиями английского писателя Джорджа Оруэлла. Авторы расследования отметили, что Международная организация гражданской авиации опровергла версию о перехвате гражданского борта с помощью боевого истребителя.

Журналисты подчеркнули, что, согласно данным ICAO, военный самолет находился на значительном расстоянии от пассажирского лайнера. Специалисты выяснили, что МиГ-29 не подходил к Boeing-737 ближе, чем на 55 км. Более того, пилот истребителя даже не выходил на связь с гражданскими летчиками. Экипаж подтвердил, что боевая машина не подавала никаких сигналов, соответственно, не принуждала никого к посадке.

"Санкции против Белоруссии вводились именно за угон самолета, а никого угона не было", – подчеркнули в RUBALTIC.RU.

Из этого следует, что Евросоюз запретил Белоруссии пользоваться своим воздушным пространством без правовых оснований. Получит ли Минск извинения и компенсации от Брюсселя за беспочвенные санкции? Вопрос, конечно, риторический.

Ранее министр иностранных дел Франции подтвердил готовность ЕС ввести новые санкции против режима Александра Лукашенко.