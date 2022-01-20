Европарламент потребовал ударить по Казахстану санкциями

Причиной стало пресловутое "нарушение прав человека"

Ситуация в казахстанском государстве оставляет желать лучшего. Острую фазу конфликта и беспорядков удалось преодолеть с помощью миротворцев ОДКБ. Однако в стране продолжается передел власти и стабильностью пока не пахнет. Европейские государственные деятели решили сунуть нос в дела Казахстана и призвали провести тщательное расследование недавних событий в этой стране.

Разумеется, "просвещенные" западные деятели не могли обойти своим вниманием такую уже набившую оскомину тему, как защита прав человека. Европейцы считают, что на территории Казахстана эта норма могла быть нарушена. В таком случае Нур-Султан должен быть наказан. Европарламент призывает власти Евросоюза нанести санкционный удар по Республике.

К слову, недавно стало известно, что в Казахстане захотели лишить неприкосновенности бывшего президента Республики Нурсултана Назарбаева. В то же время Назарбаеву оставили пожизненное право выступать перед парламентом, отмечает телеканал "360"

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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