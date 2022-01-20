Песков заявил о риске гражданской войны на Украине

Слова о новых санкциях против России могут неверно истолковать в Незалежной

Угрозы западных стран в адрес Москвы могут быть неправильно истолкованы в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Официальный представитель Кремля уверен, что украинские "горячие головы" могут не так понять санкционные угрозы в адрес нашей страны, что приведет к возобновлению гражданской войны в Незалежной.

В частности, речь идет о громких заявлениях об отключении России от международной банковской системы SWIFT. Песков подчеркнул, что для отдельных политиков решение Запада может стать "ошибочной надеждой", что в итоге приведет к дестабилизации ситуации в регионе.

Ранее американцы высмеяли президента США Джо Байдена за недальновидное предсказание о "нападении" России на Украину.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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