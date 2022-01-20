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Угрозы западных стран в адрес Москвы могут быть неправильно истолкованы в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля уверен, что украинские "горячие головы" могут не так понять санкционные угрозы в адрес нашей страны, что приведет к возобновлению гражданской войны в Незалежной.
В частности, речь идет о громких заявлениях об отключении России от международной банковской системы SWIFT. Песков подчеркнул, что для отдельных политиков решение Запада может стать "ошибочной надеждой", что в итоге приведет к дестабилизации ситуации в регионе.
Ранее американцы высмеяли президента США Джо Байдена за недальновидное предсказание о "нападении" России на Украину.
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