Блинкену в Киеве показали карту с российскими территориями в составе Украины

Блинкену в Киеве показали карту с российскими территориями в составе Украины
Фото: Christine Olsson/Tt/www.globallookpress.com
Американский дипломат заверил украинцев в поддержке Белого дома

Было время, когда власть Киева распространялась далеко за пределы нынешней Незалежной. Это глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба наглядно продемонстрировал американскому коллеге Энтони Блинкену.

На днях госсекретарь США посетил Киев и остался доволен итогами визита. Об этом он написал в "Твиттере":

"Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США",

– написал американский дипломат, сопроводив сообщение фотографиями. На одной из них Кулеба показывает Блинкену карту, где в составе Украины отмечены не только Крым, но и другие российские территории – Кубань и Таганрог.

Более того, как территория Украины там изображена часть белорусского Полесья, румынская Южная Буковина, а также "Закерзонье": "Лемковщина, части Холмщины и Надсянья, которые принадлежат Польше", уточняет украинский "24 канал".

На пятницу, 21 января, намечена встреча Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Она пройдет в Женеве. Ожидалось, что госсекретарь привезет письменный ответ Белого дома на представленную Москвой инициативу по гарантиям безопасности. Однако, будучи в Киеве, Блинкен заверил украинское руководство, что этого не будет.

Источник: 24 канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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