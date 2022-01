Было время, когда власть Киева распространялась далеко за пределы нынешней Незалежной. Это глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба наглядно продемонстрировал американскому коллеге Энтони Блинкену.

На днях госсекретарь США посетил Киев и остался доволен итогами визита. Об этом он написал в "Твиттере":

"Было приятно встретиться с Дмитрием Кулебой в Киеве, чтобы подтвердить поддержку со стороны США",

– написал американский дипломат, сопроводив сообщение фотографиями. На одной из них Кулеба показывает Блинкену карту, где в составе Украины отмечены не только Крым, но и другие российские территории – Кубань и Таганрог.

Good to meet with @DmytroKuleba while in Kyiv to stress unwavering U.S. support for Ukraine. We remain committed to diplomacy, but are ready, in coordination with Allies and partners, to impose severe costs for further Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/JVSietYBvZ