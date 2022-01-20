"Карамельку" обвинили в деморализации вооруженных сил страны

Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович угодил в базу националистического сайта "Миротворец".

Авторы портала назвали блогера "профессиональным провокатором" и перечислили вменяемые ему "преступления" против Незалежной.

"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления", – цитирует "МК" сайт украинских радикалов.

Кроме того, в досье авторы указали на оскорбительное прозвище экс-советника, которое закрепилось за ним во времена его актерской карьеры, – Люся.

"Российские пропагандисты называют его Карамелькой", – подчеркнули ура-патриоты соборной.

Во вторник, 18 января, пан Арестович объявил, что добровольно покинул офис президента. Свое решение он объяснил тем, что больше не может сотрудничать с властью, поскольку та окончательно взяла на вооружение "российскую модель", при которой "силовики определяют политику государства".

Потом "Карамелька" обвинил руководство страны в трусости из-за действий в аэропорту во время возвращения депутата Верховной рады Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене, иначе силовики его прямо там "положили бы мордой в пол".

Пан Арестович давно славится своими скандальными и эпатажными высказываниями и инициативами, в том числе он предлагал переименовать страну в Русь-Украину, а украинский язык в "руськую мову". По его разумению, таким образом киевский режим нанесет "удар в самое сердце дракона".



Напомним, сайт "Миротворец" появился в 2014 году. На нем публикуются персональные данные граждан, которых его авторы считает "агентами Кремля" и сепаратистами. На сайт попадают не только иностранцы, но и люди с украинскими паспортами.

