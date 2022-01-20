Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Экс-советник главы офиса президента Украины и бывший пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович угодил в базу националистического сайта "Миротворец".
Авторы портала назвали блогера "профессиональным провокатором" и перечислили вменяемые ему "преступления" против Незалежной.
"Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины. Дискредитация Государственных органов власти и управления", – цитирует "МК" сайт украинских радикалов.
Кроме того, в досье авторы указали на оскорбительное прозвище экс-советника, которое закрепилось за ним во времена его актерской карьеры, – Люся.
"Российские пропагандисты называют его Карамелькой", – подчеркнули ура-патриоты соборной.
Во вторник, 18 января, пан Арестович объявил, что добровольно покинул офис президента. Свое решение он объяснил тем, что больше не может сотрудничать с властью, поскольку та окончательно взяла на вооружение "российскую модель", при которой "силовики определяют политику государства".
Потом "Карамелька" обвинил руководство страны в трусости из-за действий в аэропорту во время возвращения депутата Верховной рады Петра Порошенко, обвиняемого в госизмене, иначе силовики его прямо там "положили бы мордой в пол".
Пан Арестович давно славится своими скандальными и эпатажными высказываниями и инициативами, в том числе он предлагал переименовать страну в Русь-Украину, а украинский язык в "руськую мову". По его разумению, таким образом киевский режим нанесет "удар в самое сердце дракона".
Напомним, сайт "Миротворец" появился в 2014 году. На нем публикуются персональные данные граждан, которых его авторы считает "агентами Кремля" и сепаратистами. На сайт попадают не только иностранцы, но и люди с украинскими паспортами.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля