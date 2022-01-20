Кишинев обязал "Молдовагаз" выплатить деньги "Газпрому" до конца дня

Кишинев обязал "Молдовагаз" выплатить деньги "Газпрому" до конца дня
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство страны выделяет компании недостающие 25 миллионов долларов

Комиссия по ЧП в энергетике Молдавии обязала компанию "Молдовагаз" до конца сегодняшнего дня расплатиться с "Газпромом", чтобы избежать прекращения поставок голубого топлива. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства республики.

""Молдовагаз" обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года "Газпрому" 50% стоимости объема природного газа за январь", – цитирует РИА "Новости" решении комиссии.

Отмечается, что министерство труда и соцзащиты переведет компании авансом средства, выделенные на компенсацию роста тарифа на голубое топливо бытовым потребителям в период с январь по март нынешнего года. Всего "Молдовагаз" получит около $26 млн.

Минфин обеспечит перевод денег из бюджета компании, как только необходимые документы придут из минсоцтруда.

Кроме того, кабмин освободил "Молдовагаз" от оплаты НДС в размере более $8,4 млн до 30 марта.

Ранее сегодня из-за сложившегося в республике энергетического кризиса и угроз "Газпрома" прекратить поставки сырья из-за неуплаты средств в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который будет действовать в течение 60 дней.

Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан 18 января пожаловался, что у компании нет достаточной суммы на выплату российскому монополисту аванса за текущий месяц. По его словам, ни один банк не дал компании денег, чтобы расплатиться с "Газпромом". Речь шла о сумме в $25 млн.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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