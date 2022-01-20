Глава ЦРУ совершил секретный визит в Берлин из-за "Северного потока-2"

Глава ЦРУ совершил секретный визит в Берлин из-за "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Вашингтон тревожится по причине нежелания немецких властей публично заявлять о заморозке газопровода

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс совершил секретный визит в Берлин из-за того, что власти Германии перестали публично говорить о готовности заморозить проект "Северный поток – 2", Об этом сегодня сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленного американского официального источника.

"Бернса отправили в Берлин после того, как (канцлер ФРГ Олаф) Шольц воздержался от заявления о том, что Германия заморозит "Северный поток – 2" в случае российского вторжения", – говорится в публикации.

По данным собеседника издания, знакомого с деталями той поездки, глава немецкого правительства и его помощники в частных разговорах выражали такую готовность, однако на публике Шольц эту тему избегает, в том числе аккуратно обходит вопросы журналистов, которые пытаются выяснить о санкциях в отношении "СП-2".

Ранее выяснилось, что Бернс на прошлой неделе также летал в Киев. Там он встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб. Они обсуждали, в том числе, тему мифического "вторжения" России в Незалежную. О деталях этого визита сообщила журналистка CNN Наташа Бертранд на своей странице в "Твиттере".

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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