Путин одной шуткой напугал всех в НАТО - экс-генсек альянса

Путин одной шуткой напугал всех в НАТО - экс-генсек альянса
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Больше всех российский лидер вогнал в страх польских представителей

Президент РФ Владимир Путин лишь одной своей шуткой сумел напугать представителей Североатлантического блока в ходе первого заседания Совета Россия – НАТО. Об этом поведал бывший генсек альянса Джордж Робертсон, пишет Foreign Policy.

По его словам, лидер РФ в шутку предложил переименовать штаб-квартиру НАТО в Дом Советов. Больше всех данное ироничное заявление Путина напугало делегацию из Польши.

"Но это была шутка, такая тогда царила атмосфера", – заметил британский политик.

Робертсон подчеркнул, что сама встреча прошла плодотворно для всех сторон.

Как отмечает издание, у британца были теплые отношения с российским лидером, и он вспоминает времена, когда Москва стремилась к более тесным связям с Западом.

Напомним, осенью прошлого года Робертсон в разговоре с с One Decision Podcast сообщил, что Путин якобы всерьез задумывался о вступлении России в НАТО и намеревался превратить страну в часть Западной Европы.

По утверждению экс-генсека, Владимир Владимирович при их первой встрече (это было в феврале 2000 г. и Путин тогда исполнял обязанности президента РФ – ред.) спросил у него, когда организация пригласит Москву вступить в альянс. На что российскому лидеру ответили, что обычно государства сами подают заявки на членство в НАТО, пишет The Guardian.

Источник: Foreign Policy ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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