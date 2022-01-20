Референдум по реформе Конституции Белоруссии пройдет 27 февраля

Гражданам страны нужно будет ответить лишь на один вопрос

Минск определился с датой референдума по изменениям в Конституцию Белоруссии – он пройдет 27 февраля текущего года. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал "Пул Первого".

Указ о проведении всенародного плебисцита подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Документом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" – говорится в сообщении.

Принятое на референдуме решение является неотъемлемой частью основного закона Республики и вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Источник: Telegram-канал "Пул Первого" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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