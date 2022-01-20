СМИ усмотрели странное поведение украинских силовиков из-за "минирования" офиса Зеленского

СМИ усмотрели странное поведение украинских силовиков из-за "минирования" офиса Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Полиция не эвакуировала ни служащих, ни детей, которые катаются на коньках рядом с администрацией президента

Украинские правоохранители сегодня проверяли информацию о минировании офиса президента страны Владимира Зеленского. Действия силовиков удивили местных журналистов. Они усмотрели странный избирательный подход к вопросу обеспечения безопасности.

Напомним, ранее в четверг, 20 января, киевская полиция получила анонимное сообщение о минировании администрации главы государства, который в этот момент находится в польской Висле и встречается с коллегой Анджеем Дудой.

На место ЧП оперативно прибыли стражи правопорядка и оцепили здание на Банковой. При этом представители медиа обратили внимание на довольно непоследовательное поведение силовиков.

Корреспондент издания Vesti.ua заметил, что полиция почему-то позволяет сотрудникам офиса президента заходить в здание несмотря на то, что проверка на предмет взрывного устройства еще не завершена.


Кроме того, для подобных происшествий выглядит весьма странным тот факт, что полиция не стала эвакуировать детей с катка, который расположен почти под окнами президентской администрации.

Источник: Vesti.ua ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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