Анкара собралась организовать диалог двух лидеров с глазу на глаз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытается втиснуть Анкару в процесс урегулирования политического кризиса между Киевом и Москвой, созданный руками действующего постмайданного режима и подзуживающего ему коллективного Запада во главе с Вашингтоном.

Турецкий лидер выступил инициатором встречи с глазу на глаз президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости". Он отметил наличие сегодня "атмосферы войны", которая влияет на психику и расстраивает турок, поскольку они имеют хорошие отношения как с украинцами, так и с русскими.

"Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз, лицом к лицу", - сказал Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что продолжит контакты с российским лидером для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Накануне CNN Turk со ссылкой на председателя Межпарламентской группы дружбы Украины и Турции Рустема Юмерова сообщил о визите Эрдогана в Киев 3 февраля. В Незалежной высокопоставленный гость планирует посетить форум аналитического центра Circle Foundation, который занимается исследованиями вопросов Турции.

Вчера же пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что президент пригласил Путина и Зеленского в Анкару, чтобы они смогли разобраться "в своих разногласиях".

