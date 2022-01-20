Для осуществления масштабного проекта Киеву нужно договориться с Анкарой

Украинские ученые считают возможным строительство собственного космодрома на побережье Черного моря. Такую инициативу сегодня обсуждали участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров. Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Для строительства космодрома больше всего подходит территория, расположенная на границе Одесской и Николаевской областей, считают глава Одесской обладминистрации Сергей Гриневецкий и руководитель Национального центра управления и испытаний космических средств Владимир Присяжный.

Одновременно они осознают, что для реализации подобного проекта существуют серьезные технические сложности.

"Пока космодром на Украине не строят, так как наша территория густо заселена. А при сооружении такого объекта должны соблюдаться определенные требования, в частности, необходима безлюдная территория", – цитирует "Газета.ру" пана Гриневецкого.

Кроме того, для возведения такого рода объекта Киеву нужно согласовать свои планы с Анкарой, поскольку есть риск падения второй ступени ракеты-носителя на территорию Турции. Тем не менее, уверены ученые, данную проблему можно будет решить при помощи новейших технологий.

По словам председателя управления Днепропетровского космического кластера Евгения Рокитского, зарубежные и отечественные специалисты "уже создают ракеты-носители с поворотными ступенями, что снимает вопрос о зонах отчуждения".

Он пояснил, что речь идет об управляемом возвращении первой-второй ступени ракет.

Украинцы на странице агентства в "Твиттере" весьма саркастично прокомментировали новость о возможности строительства космодрома в Черном море (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Нам просто позарез сейчас нужны космодромы и "Евробаскеты", "нью-васюки продолжаются", "Фото бензопилки и кучи денег", "И успокойтесь уже со своими позитивами. На Украине война!"

Напомним, на прошлой неделе президент страны Владимир Зеленский и весь его офис в режиме онлайн в прямом эфире наблюдал за запуском на орбиту украинского спутника "Січ-2-30", который состоялся с американского космодрома на мысе Канаверал.

Аппарат на орбиту Земли доставила ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX. Последний запуск отечественного спутника произошел более 10 лет назад, подчеркнули в пресс-службе главы государства.