Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Несмотря на все попытки договориться, взаимоотношения между нашей страной и Соединенными Штатами находятся в весьма печальном состоянии. Вашингтон включил Москву в перечень своих главных противников и продолжает вести информационную войну против нашего государства. По поводу очередных несправедливых обвинений в адрес Россия высказался наш посол в США Анатолий Антонов.
Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что на протяжении долгого времени вашингтонская администрация устраивает истерику вокруг украинского государства и наших якобы "агрессивных" планов по отношению к Незалежной.
Сейчас, когда страны пытаются договориться по поводу гарантий безопасности, такое поведение американцев представляется максимально неконструктивным. Антонов отметил: складывается впечатление, что Вашингтон и вовсе пытается сорвать эти переговоры.
Так российский посол отреагировал на попытки американцев "изобличить" власти России и наши государственные СМИ в "лживой пропаганде" по украинскому вопросу.
"Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений", – отрезал российский дипломат. Его слова приводит интернет-издание "Общественная служба новостей".
Антонов отметил, что в Москве уже привыкли к агрессивному поведению вашингтонской администрации. Подобного рода провокации лишь ухудшают двусторонние отношения и подрывают стабильность на международной арене, пишет URA.RU.
Тем временем, вчера, 20 января, стало известно о том, что американские военные начали переброску танков к границе Польши и Белоруссии.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Страну хотят сделать политически зависимой от Кремля