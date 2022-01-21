"Раздувают мыльный пузырь": посол РФ резко высказался об истерии США вокруг Украины

"Раздувают мыльный пузырь": посол РФ резко высказался об истерии США вокруг Украины
Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Вашингтон продолжает сыпать голословные обвинения в адрес Москвы

Несмотря на все попытки договориться, взаимоотношения между нашей страной и Соединенными Штатами находятся в весьма печальном состоянии. Вашингтон включил Москву в перечень своих главных противников и продолжает вести информационную войну против нашего государства. По поводу очередных несправедливых обвинений в адрес Россия высказался наш посол в США Анатолий Антонов.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что на протяжении долгого времени вашингтонская администрация устраивает истерику вокруг украинского государства и наших якобы "агрессивных" планов по отношению к Незалежной.

Сейчас, когда страны пытаются договориться по поводу гарантий безопасности, такое поведение американцев представляется максимально неконструктивным. Антонов отметил: складывается впечатление, что Вашингтон и вовсе пытается сорвать эти переговоры.

Так российский посол отреагировал на попытки американцев "изобличить" власти России и наши государственные СМИ в "лживой пропаганде" по украинскому вопросу.

"Вашингтон по-прежнему раздувает мыльный пузырь на основе голословных обвинений", – отрезал российский дипломат. Его слова приводит интернет-издание "Общественная служба новостей".

Антонов отметил, что в Москве уже привыкли к агрессивному поведению вашингтонской администрации. Подобного рода провокации лишь ухудшают двусторонние отношения и подрывают стабильность на международной арене, пишет URA.RU.

Тем временем, вчера, 20 января, стало известно о том, что американские военные начали переброску танков к границе Польши и Белоруссии.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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