Лидер оппозиционеров выступил за реальные реформы в Белоруссии

Белорусские власти определились с окончательной датой проведения конституционного референдума. Всенародное голосование должно пройти через месяц, 27 февраля. Меж тем, противники режима Александра Лукашенко заранее, еще до публикации текста нового документа, заявили о его непризнании. Так, бывший министр культуры РБ Павел Латушко уверен, что с помощью поправок в основной закон страны глава государства планирует "законсервировать диктатуру".

Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" выступил за проведение реальных реформ в Белоруссии. Он отметил, что новая конституция не сможет изменить жизнь граждан к лучшему.

"В постоянной жажде безграничной власти Лукашенко нет места мыслям о развитии страны", – заявил Латушко.

По его словам, референдум об изменении конституции нужен только президенту РБ, а обычные белорусы заинтересованы в реальных переменах. В то же время оппозиционер подчеркнул, что нежелание простых людей участвовать в политических процессах позволяет Лукашенко оставаться у власти.

"Потенциала белорусов хватит, чтобы создать систему, работающую для людей и на людей", – уверен Латушко.

Лидер НАУ призвал сограждан "поставить жирный крест, даже два" на попытке Лукашенко провести референдум. По его мнению, жителям РБ следует прийти на избирательные участки и испортить бюллетени, выбрав одновременно варианты "за" и "против" поправок в конституцию.

К слову, политолог Павел Усов считает, что новый основной закон Белоруссии несет угрозы для Александра Лукашенко. Эксперт подчеркнул, что Всебелорусское народное собрание может дестабилизировать власть президента.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан высказал свои опасения по поводу предстоящего конституционного референдума в Белоруссии. По словам министра, Париж ожидает от Минска всенародное голосование в духе прошлых президентских выборов, итоги которого оспариваются со стороны Евросоюза.