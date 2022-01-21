Президент США резко ответил журналисту

Персона российского лидера Владимира Путина, несомненно, привлекает большое внимание западной прессы. Зачастую журналисты пытаются судить о своих политиках, основываясь на их отношениях с президентом нашей страны. Вот и хозяин Белого Дома Джо Байден не стал исключением.

По данным РИА ФАН, американский глава попал в нелепую ситуацию после одного из публичных мероприятий. Пресс-пул администрации президента США подтвердил, что скандальный инцидент произошел в четверг, 21 января.

Глава государства уже почти покинул место встречи, как вдруг его остановила реплика из зала. Присутствующий на мероприятии корреспондент телеканала Fox News захотел поинтересоваться у американского лидера о его взаимоотношениях с российским коллегой.

Журналист спросил, почему Байден ждет первого шага от Путина. Важно отметить, что сотрудник СМИ даже не уточнил, к какому именно событию относится его вопрос. Меж тем, ему удалось вывести из себя президента США.

Как отмечает RT, политик не стал прямо отвечать корреспонденту. Вместо этого, хозяин Белого дома назвал его вопрос глупым.

Примечательно, что за день до этого события Байден подвергся критике со стороны зрителей именно телеканала Fox News. Пользователи высмеяли главу государства за его предсказание о России и Украине.