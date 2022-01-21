Депутат поинтересовался у украинцев, за что они готовы умирать

Комментируя тиражируемые в украинской и западной прессе слухи о потенциальном военном противостоянии между Москвой и Киевом, депутат Верховной Рады Илья Кива объяснил, что будет делать глава Незалежной Владимир Зеленский, если вдруг начнется война с нашей страной.

Оппозиционный парламентарий в довольно-таки резкой форме высказался о действующих властях. Как отмечает телеканал "360", он заявил, что глава государства попросту сбежит из страны. Парламентарий отметил в своем телеграм-канале, что политики (он использовал нецензурное слово – прим. редакции), приведшие Незалежную к угрозе войны, в случае ее начала отсидятся в сторонке или улетят первым же рейсом.

По данным издания "Свободная пресса", оппозиционер усомнился в готовности жителей Украины участвовать в военных действиях. Депутат Рады задал риторический вопрос, готовы ли люди умирать за проданную землю, оскверненную историю или государственные поборы.

"Может кто-то захочет отдать жизнь за лицедеев из "95 квартала", грабящих страну?"

– поинтересовался парламентарий, явно, намекая на Зеленского, который до президентского поста возглавлял вышеуказанную компанию.

Ранее глава Незалежной потребовал от США немедленного удара по российскому газопроводу "Северный поток – 2". Он призвал не дожиться "нападения" России и уже сейчас ввести санкции против нашей страны.