В Казахстане резко отреагировали на нападки Европы

В Казахстане резко отреагировали на нападки Европы
Фото: depositphotos.com
Нур-Султан не устраивает, что европейцы лезут во внутренние дела страны

После печальных событий начала нового 2022 года казахстанское государство оказалось в центре внимания всего мирового сообщества. Беспорядки, захлестнувшие Республику, могли вылиться в государственный переворот и закончиться весьма плачевно. После того, как ситуацию удалось стабилизировать, на Казахстан начали нападать европейцы. В Республике резко ответили на действия западных товарищей.

Причиной бурного негодования со стороны казахстанских властей стала резолюция Европарламента, в которой тамошние политические деятели призвали власти Европейского союза нанести санкционный удар по Казахстану. В качестве обоснования недружественного действия парламентарии называют пресловутое "нарушение прав человека", которое якобы позволили себе власти Казахстана.

Разумеется, Нур-Султан молчать не стал. В казахстанском МИД заявили, что подобного рода агрессивные шаги по отношению к Республике не имеют под собой никаких оснований.

В главном внешнеполитическом ведомстве Казахстана подчеркнули, что данная резолюция является абсолютно предвзятой, отмечает телеканал "360". Там также добавили, что скандальный документ "основан на необъективных выводах и данных".

Напомним, вчера, 20 января, Европарламент потребовал ударить по Казахстану санкциями, а такжеи провести тщательное расследование недавних событий в этой стране.

Источник: МИД Казахстана ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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