Запад искусственно раздувает истерию вокруг Незалежной, преследуя разные цели

Напряженность между Украиной и Россией нарастает, в том числе за счет действий западных стран. Так, Лондон отправил на помощь Киеву около 30 бойцов элитного спецподразделения, военную технику и самолеты-разведчики. Об этом сообщает Sky News.

О том, что на Украине приземлились несколько военных транспортников из Великобритании, сообщалось ранее. Причем британцам пришлось закладывать крюк и лететь через воздушное пространство Дании, поскольку Германия не поддержала их решение подбрасывать оружие в потенциально конфликтный регион.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt — George Allison (@geoallison) January 19, 2022

Теперь стали известны подробности:

"Бойцы полка рейнджеров из недавно сформированной Армейской бригады специальных операций – вылетели на военных самолетах, которые в течение этой недели также перебросили на Украину около 2000 противотанковых ракетных установок",

– передает Sky News. В статье говорится, что британские военнослужащие должны научить украинцев пользоваться оружием, которое Лондон "подарил" Киеву. Речь, в частности, о легких противотанковых комплексах (NLAW), которые его производители описывают как "первую в истории ракетную систему для одного солдата, которая быстро выводит из строя любой основной боевой танк одним выстрелом". Кроме того, над линией разграничения в Донбассе были замечены британские самолеты-разведчики.

На этой неделе в Киеве побывали министр обороны ФРГ Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен. Но если от Берлина украинцы не услышали ничего нового – там придерживаются твердого намерения "не раскачивать лодку", то представитель Вашингтон пообещал военную помощь. Причем в западном информационном пространстве уже так раздута тема предполагаемого "российского вторжения", что никто уже не вспоминает про Минские соглашения, "нормандский формат", "формулу Штайнмайера", отмечает эксперт Александр Асафов.

Впрочем, по его оценке, Лондон и Вашингтон преследуют разные цели. Если британцы реализуют на Украине свою русофобскую повестку, от которой они не отступают со времен "отравления Скрипалей", то усилия американской администрации направлены на то, чтобы с помощью Украины поднять рейтинг Джо Байдена, упавший после бегства США из Афганистана и ряда других внутренних проблем.

"Его хотят сделать миротворцем, который остановил конфликт, грозящий стать глобальным. Этот конфликт надо выдумать, закрепить в общественном сознании, а потом разрешить итогом переговоров",

– приводит "Украина.ру" мнение обозревателя.

О том, что Запал искусственно раздувает "мыльный пузырь" вокруг Украины, ранее заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

