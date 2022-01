Напряженность между Украиной и Россией нарастает, в том числе за счет действий западных стран. Так, Лондон отправил на помощь Киеву около 30 бойцов элитного спецподразделения, военную технику и самолеты-разведчики. Об этом сообщает Sky News.

О том, что на Украине приземлились несколько военных транспортников из Великобритании, сообщалось ранее. Причем британцам пришлось закладывать крюк и лететь через воздушное пространство Дании, поскольку Германия не поддержала их решение подбрасывать оружие в потенциально конфликтный регион.

Here's a time-lapse of all of the United Kingdom to #Ukraine weapons airlift flights from the morning of the 17th of January to this very minute on the 19th of January 2022. The UK has no intention of letting Ukraine fall. pic.twitter.com/p4DcNv25mt