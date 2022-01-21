Экс-депутат может получить пост в системе исполнительной власти

Бывший член Государственной Думы РФ Наталья Поклонская в прошлом году не стала баллотироваться в нижнюю палату парламента и фактически осталась без работы. Предполагалось, что она возглавит российскую дипломатическую миссию в Кабо-Верде, однако планы изменились. Предположительно, чиновнице предложили новую должность.



О новой вероятной работе экс-прокурора Крыма узнали журналисты. Источник РИА Новости, "знакомый с ситуацией", сообщил изданию, что бывший законодатель получит пост в системе российской исполнительной власти.

Вопрос о назначении Поклонской на новую должность еще не решен окончательно, однако, вероятнее всего, она займет кресло заместителя руководителя Россотрудничества.

Отметим, что федеральное агентство, возглавляемое Евгением Примаковым, занимается вопросами соотечественников, проживающих в других государствах, в частности, в СНГ. Оно является подведомственной организацией Министерства иностранных дел России. Это значит, что при получении нового кресла Поклонская останется на дипломатической работе, как и планировалось изначально.

Кстати, она сама не стала подтверждать или опровергать информацию издания. На вопрос журналистов о новой должности бывший парламентарий подчеркнула, что об этом говорить еще рано.

Напомним, Поклонская отказалась от должности посла РФ в Кабо-Верде, сославшись на личные обстоятельства.