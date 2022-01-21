Госдеп США опроверг притеснение русскоязычных на Украине

В МИД РФ уже отреагировали на заявление американских коллег

Россия распространяет дезинформацию об Украине, чтобы оправдать в глазах общественности свои агрессивные действия и будущий военный конфликт. Об этом заявили в Госдепартаменте США. Ведомство опубликовало отчет в форме "правда/вымысел", в котором представило свою точку зрения на ситуацию вокруг Украины.

В частности, указывается, что нет никаких доказательств сообщениям об угрожающей политики Киева по отношению к этническим русским или русскоязычным жителям Украины.

"Однако есть достоверные данные, что в оккупированном Россией Крыму и Донбассе украинцы сталкиваются с подавлением своей культуры и национальной идентичности и живут в условиях жестоких репрессий и страха",

– утверждают в Госдепе. Переброске войск РФ к границе с Незалежной американцы не видят "правдоподобного безобидного" объяснения. Зато расширение НАТО на Восток оправдывают утверждением, что этот альянс "является оборонительным", его цель – защищать своих членов, и для России он не представляет угрозы.

Более того, в Госдепе называют фейком утверждения, что НАТО пытается окружить Россию своими базами, на том основании, что сухопутная граница России составляет 20 тысяч километров, из них только 1,2 тыс. км приходится на страны-члены НАТО: дескать, какая же в этом проблема, раз большая часть границ безопасна.

"Чего здесь больше – вранья или безграмотности – даже разбираться не хочу. Знаю одно наверняка, такое могло опубликовать только "министерство правды",

– прокомментировала публикацию Госдепа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее оценке, в тексте встречаются "пассажи просто нечеловеческой лжи и глупости".

Ранее Захарова обратила внимание, по какому принципу были подготовлены вопросы и заданы вопросы на пресс-конференции президента США Джо Байдена.