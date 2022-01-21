Курс рубля
- Курс рубля обрушился на фоне плачевных итогов встречи РФ с НАТО
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- Рублю предрекли максимально благоприятную ситуацию уже в начале 2022 года
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фото со встречи министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, госсекретаря США.
Встреча дипломатов началась, как и планировалось, 21 января в 13:00 по Москве. Лавров и Блинкен перед началом переговоров пожали друг другу руки и улыбнулись.
Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Москва не ждет прорывов от встречи, но ожидает ответов. Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что США привержены диалогу с Россией, но готовы дать жесткий ответ в случае эскалации ситуации на Украине.
Ранее Блинкен отказался везти Лаврову письменный ответ США на требования России по гарантии безопасности и нерасширении НАТО на восток.
Больше всего "американца" не любят люди старшего возраста
Высокопоставленный гость совершил религиозный обряд в стенах Кремля