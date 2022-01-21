Стороны не ждут никаких прорывов от этих переговоров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фото со встречи министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова и Энтони Блинкена, госсекретаря США.

Встреча дипломатов началась, как и планировалось, 21 января в 13:00 по Москве. Лавров и Блинкен перед началом переговоров пожали друг другу руки и улыбнулись.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что Москва не ждет прорывов от встречи, но ожидает ответов. Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что США привержены диалогу с Россией, но готовы дать жесткий ответ в случае эскалации ситуации на Украине.

Ранее Блинкен отказался везти Лаврову письменный ответ США на требования России по гарантии безопасности и нерасширении НАТО на восток.