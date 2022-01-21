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Американские журналисты попытались застать врасплох замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Они набросились на него с вопросами перед переговорами делегаций МИД РФ и Госдепа США по гарантиям безопасности, причем сделали это буквально в гардеробе.
"Почему Россия боится Украины? Почему вы считаете, что от нее надо защищаться?"
– задала вопрос корреспондентка CBS.
"Россия не боится никого, в том числе США", – с улыбкой ответил Рябков. Вступать в дальнейшую дискуссию российский дипломат не стал.
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена проходят в пятницу, 21 января, в швейцарской Женеве. Им предшествовало несколько встреч представителей РФ и США на разных площадках. Кремле остались недовольны стартом переговоров.
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