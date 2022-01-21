США и Германия уже отстранились от Незалежной

Тиражируемые в западных СМИ провокационные статьи о потенциальном военном конфликте между Москвой и Киевом российские власти уже неоднократно опровергли. В это же время политическое руководство Незалежной продолжает раскручивать тему несостоявшегося вторжения, чтобы зазря не упустить свою выгоду. К примеру, правительство Владимира Зеленского добилось определенной поддержки от Великобритании. Меж тем, политолог Алексей Калиниченко уверен, что Лондон могут подставить.

Об этом эксперт заявил на пресс-конференции, посвященной визиту руководителя американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в Киев. Прямую трансляцию мероприятия вел ютуб-канал GolosTV UA.

Аналитик подчеркнул, что сегодня только Соединенное Королевство продолжает оказывать поддержку Украине. Он напомнил, что Вашингтон уже начал держать дистанцию от киевской администрации, а Берлин и вовсе запретил военно-транспортным бортам, везущим оружие в Незалежную, пользоваться воздушным пространством Германии. Кроме того, немцы не стали передавать Украине свое вооружение.

Взгляды Лондона по этому поводу пока еще отличаются от видения других крупных игроков. Меж тем, как считает политолог, ответственность за украинский кризис из-за излишней поддержки могут возложить именно на Великобританию. По его словам, британцев умышленно втягивают в ситуацию вокруг Незалежной, чтобы уже там "раздеть и разуть", а также обвинить в собственных проблемах.

К слову, ранее в Британии высмеяли украинских солдат с деревянными автоматами. Новые боевые подразделения готовились к российскому "вторжению" с помощью бутафорского оружия.