Глава МИД РФ не отказал коллеге в рукопожатии, но сразу взял жесткий тон

Встреча глав дипломатических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве началась с курьеза, но американской делегации быстро стало не до смеха.

Сначала министры встали для протокольного фото у флагов двух государств, где и должны были поприветствовать друг друга. Лавров хотел уже прикоснуться к коллеге локтем, как это стало принято на Западе из-за пандемии COVID-19, но Блинкен протянул руку. Глава российского МИД хоть и засмеялся, но ответил на рукопожатие.

Впрочем, курьезный момент не разрядил обстановку, которая стала еще более напряженной после доклада Госдепартамента США о "российской дезинформации". Буквально за несколько часов до начала переговоров в Вашингтоне опубликовали объемный труд в формате "правда/вымысел", целью которого было выставить Москву автором фейков по поводу НАТО, ситуации на Украине и т.д.

Лавров не стал обходить молчанием этот момент. Он сообщил, что прочел весь огромный материал относительно так называемой "дезинформации" по вопросам, которые, в том числе, должны обсуждаться на этой встрече в Женеве.

"Надеюсь, что кто-то в Госдепартаменте не был занят (на подготовке публикации – прим.ред.) и сконцентрировался на сути наших предложений, которые мы вам передали",

– сыронизировал Лавров. Глядя в глаза Блинкену, он подчеркнул, что ждет сейчас конкретных ответов на конкретные предложения России. Видеофрагмент встречи опубликован в телеграм-канале журналистки Ольги Скабеевой.

Переговоры РФ и США проходят в пятницу, 21 января, в Женеве. Ранее американские журналисты подкараулили замглавы МИД Сергея Рябкова в гардеробе, чтобы задать ему провокационный вопрос.

