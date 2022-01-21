Бацька назвал единственную причину, которая не позволит провести референдум по поправкам в Конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднозначно высказался по поводу транзита власти в республике. В одном монологе при общении с журналистами на военном аэродроме в Лунинце он умудрился заявить, что не признает никаких транзитов власти, кроме выборов, а потом объявил, что все в стране будет, включая и то, что минуту назад сам же отрицал.

Лидер нации подчеркнул, что не собирается удерживать президентское кресло силой, если увидит, что народ избрал другого главу государства. По его словам, по данному поводу ему незачем переживать и "париться".

"В тысячу первый раз говорю: я не признаю никаких транзитов власти, кроме одного – выборы, и народ определится, кто будет первым, вторым, пятым лицом в белорусском государстве. Я вам клянусь, как своим людям. Будет только так. И никто ни над кем довлеть не будет", – сказал явно с раздражением бацька.

Он отметил, что выполняет свои служебные обязанности, и его не в чем упрекнуть. Поскольку белорусы ему доверили руководство страной, Александр Григорьевич и работает, надоело ему это или нет, особо указав, что он "деревенский человек и так воспитан.

Потом Лукашенко добавил, что будет референдум по изменениям в Конституцию, и если народ их поддержит, то в течение примерно двух лет "мы все отстроим". А дальше снова помянул приснопамятный транзит.

"Будет тихо, спокойно, никто не будет переворачивать автомобили, мародерством заниматься, сжигать, обижать ваших детишек. Будет все тихо, спокойно - и транзит, и все остальное будет", – цитирует издание EADaily бацьку.

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что всебелорусский плебисцит может не состояться только в одном случае – если случится война. Однако этого не произойдет, констатировал глава государства.

Напомним, референдум по поправкам в Конституцию в Белоруссии назначен на 28 февраля 2022 года.

Между тем, беглая оппозиция уже заранее не признает его результатов. Так, экс-министр культуры РБ Павел Латушко убежден, что с помощью конституционной реформы Лукашенко задумал "законсервировать диктатуру".

