Кишинев обвинил российского поставщика в недружественном отношении

В Молдавии пришлось ввести режим чрезвычайного положения из-за неуважительного отношения "Газпрома" к проблемам, с которыми столкнулась республика. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу. Он дал понять, что отныне Кишинев будет относиться к Москве так же.

Накануне истекал крайний срок, до которого "Молдовагаз" должен перечислять "Газпрому" плату за потребленный газ и аванс за следующий месяц. Денег у молдавской компании не нашлось, об этом она заранее предупредила правительство. Но там рассчитывали, что Москва подождет.

"Мы до последней минуты надеялись, что "Газпром" проявит больше уважения к той ситуации, в которой находится Республика Молдавия, (…), что к нам отнесутся по-дружески. Этого не произошло. Мы усвоили этот урок",

– заявил Гросу в эфире национального телевидения.

Ранее премьер республики Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой ввести на два месяца режим ЧП, чтобы иметь возможность оплатить долг "Молдовагаза" напрямую из бюджета. При этом она обиделась на российскую компанию за то, что там пригрозили оставить жителей республики без газа в разгар зимы.