Лавров рассказал журналистам об обещании Блинкена

Лавров рассказал журналистам об обещании Блинкена
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ответ американской стороны на предложения России по безопасности тоже хотят сделать достоянием общественности

Переговоры российской и американской делегаций во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем Энтони Блинкеном длились почти полтора часа. Никаких конкретных результатов они не принесли, кроме одного – представители США пообещали на следующей неделе дать письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности.

По словам Лаврова, он был готов к таким итогам переговоров, поскольку Белый дом заранее предупредил об "уточняющем" характере встречи: у Вашингтона после консультаций на уровне замглав дипломатических ведомств возникли вопросы к Москве. Теперь они получили исчерпывающие ответы.

"Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнениями, которые помогут им на следующей неделе – это было уже несколько раз подчеркнуто – представить нам письменную реакцию",

– рассказал Лавров журналистам по итогам мероприятия в Женеве. Он добавил, что Россия хотела бы предать ответ американцев гласности, но на это потребуется согласие Госдепа, передает РИА "Новости".

Если США сдержат обещание и передадут на следующей неделе письмо с конкретными ответами на предложения России по безопасности, то реакция РФ не заставит себя ждать: Лавров готов вновь встретиться с американским коллегой уже в феврале.

Ранее "Утро" рассказывало о курьезе, с которого началась встреча Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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