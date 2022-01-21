Мужчине силовики сломали ребра и обе ноги, когда он пытался выехать из Алма-Аты в Бишкек

Казахстан получил ноту протеста из МИД Киргизии из-за задержания и избиения казахскими силовиками киргизстанца Чолпонбая Сыдыкова. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства в пятницу, 21 января.

В ноте выражена обеспокоенность Бишкека "действиями отдельных сотрудников правоохранительных органов" Казахстана по применению неправомерных действий в отношении Сыдыкова, что повлекло за собой "тяжкий вред здоровью", передает РИА "Новости".

Отмечается, что власти Киргизии ожидают от казахской стороны тщательного и объективного расследования произошедшего с выяснением всех деталей инцидента, а также привлечения к ответственности виновных должностных лиц и выплате пострадавшему гражданину компенсации за полученные увечья.

Напомним, в среду, 19 января, генконсульство Киргизии в Алма-Ате сообщило, что дипломаты нашли пропавшего в ходе массовых беспорядков в Казахстане киргизстанца Сыдыкова. У мужчины обнаружены многочисленные травмы, в том числе переломы ног и ребер.

На появившихся в соцсетях видеокадрах сам пострадавший рассказал, что его задержали казахстанские силовики на блок-посту при выезде из Алма-Аты, отобрали документы и жестоко избили. Мужчина добавил, что из города пропускали всех граждан Казахстана, но задерживали людей с киргизскими паспортами.

