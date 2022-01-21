Брюсселю в этом поможет Киев, который уже получил приглашение в Еврокомиссию

Европейцы совместно с украинцами продолжают вставлять палки в колеса достроенного, но все еще не запущенного "Северного потока-2". Мало того, что газопровод замер в ожидании окончания сертификации на неизвестный период, так Брюссель и Киев нашли новый способ продлить это процесс на пару дополнительных месяцев.

Так, сегодня выяснилось о планах Еврокомиссии получить мнение Украины по "СП-2" в ходе сертификации балтийской трубы. При этом, каким образом Незалежная связана с данным проектом, не уточняется. Напомним, газопровод не проходит по территории соборной, она не принимала участие в его строительстве и финансировании.

"Мы можем подтвердить, что будут консультации с Украиной в процессе сертификации", – сказал РИА "Новости" представитель пресс-службы ЕК.

Добавим, по законодательству Евросоюза, на проект решения регулятора ФРГ о сертификации "Северного потока-2" должна дать свое мнение и Еврокомиссия.

Накануне глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Киев также привлекут к этому процессу, когда данный вопрос дойдет до ЕК. По его словам, решение в Брюсселе уже одобрено, передает УНИАН.

Вчера же газета газета The Wall Street Journal раскрыла тайну секретного визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Берлин на прошлой неделе. Источники издания в дипломатических кругах США рассказали, что в Вашингтоне недовольны тем, что власти Германии не говорят публично о заморозке "СП-2" в случае "агрессии" России на украинском направлении. Вот посланец мирового гегемона и летал к немцам, чтобы их пожурить и выстроить единую линию поведения в отношении Москвы и трубы.

