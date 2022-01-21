Заразившегося градоначальника заметили в столичном ресторане

Мэр Киева Виталий Кличко вляпался в коронавирусный скандал. Градоначальника, который на днях сообщил, что заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию, журналист "Страны.ua" обнаружил сегодня утром в ресторане "Авалон". При этом, экс-боксер в спортивной форме сидел за столом без маски, она же отсутствовала у официанта.

Как указывает издание, за соседним столиком находились другие посетители общепита. Из ресторана мэр отправился домой пешком в сопровождении телохранителей. Дальше было политическое шапито.

Журналист подошел к мэру и спросил, почему он ходит по городу, будучи инфицированным. На это пан Кличко сказал, что идет из больницы, а не из ресторана. Политик сообщил, что сдал тесты на COVID-19 и "надеется на позитивный результат". Причем бывший спортсмен даже не отфиксировал, что бродить в общественных местах, не дождавшись результатов теста, по санитарным нормам просто нельзя.

После публикации этой скандальной информации киевский градоначальник решил оправдаться и заявил, что якобы уже получил тест, который показал его выздоровление от опасной болезни. Однако политику уже не поверили и заподозрили в использовании фальсифицированного документа.



"Да, мэр Киева излечился от коронавируса за 4 дня. Кличко предоставил, скорее всего, фальшивый тест. Дело в том, что директор Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан часто фигурирует в СМИ вместе с мэром Киева", – говорится в публикации телеграм-канала "Шептун".

В комментариях под постом пользователи соцсети предложили не относиться серьезно к промахам мэра, помятуя его прошлые разноречивые высказывания и крылатые выражения.

"Ну затупил человек, забыл что болеет, ну перепутал положительный с отрицательным. Ну чего докопались?" – с иронией отреагировал человек с ником Жорж Милославский.

