Решение будет объявлено в течение нескольких дней

Вашингтон рассматривают возможность эвакуации семей дипломатов с Украины из-за угрозы "вторжения" России в соборную, поскольку Москва уже разместила у своих границ свыше 100 тыс. военнослужащих. Об этом сегодня сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Согласно плану, второстепенный персонал дипкорпуса сможет добровольно покинуть Незалежную, в то время как членам их семей будет "приказано вернуться домой".

Объявление об эвакуации может поступить в течение нескольких дней, утверждают источники издания, которые попросили не называть их имен до принятия решения.

Один из собеседников агентства отметил, что отправка американцев на родину не означает уверенность во "вторжении" РФ, а просто демонстрирует "подготовку по мере роста напряженности".

Судя по всему, опростоволосившиеся штатовские СМИ в вопросе а-ля эвакуации российских дипломатов из Незалежной, решили переключиться на собственных. Напомним, 18 января газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника СБУ сообщила, что сотрудники в двух консульствах РФ на Украине получили приказ подготовиться к выезду из страны. Эту чушь опровергли как в самом Киеве, так и в Москве.

Напомним, ранее в пятницу, 21 января, в Женеве прошли переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном. Стороны изложили друг другу уже известные ожидания по вопросу гарантий безопасности.

Шеф отечественной дипломатии указал, что посланники Вашингтона часть времени посвятили Украине и своим опасениям, что Москва вот-вот нападет на Киев. Блинкен пригрозил, что в случае вторжения Россия получит "быстрый, жесткий и единый ответ от США и наших партнеров и союзников".

А Сергей Викторович усмотрел в нынешней истерике Запада вокруг Незалежной стремление прикрыть линию киевского режима на саботаж Минских договоренностей. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Украину.

