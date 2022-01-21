Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании

Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Российский дипломат обратилась к министру с тремя вопросами

Свежее заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс об истории Украины, которая якобы пережила нашествие монголов и татар, вызвало бурю сарказма у директора Департамента информации и печати министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

Дипломат задала англичанке три вопроса "от коллег из России", в том числе, где она получала свой диплом.

"Сколько лет прошло между двумя вторжениями: монголов и татар? О страданиях украинцев от фашизма не упомянула, потому что они были незначительными или потому что до 40-х годов XX века британская корона германский нацизм не просто поддерживала, а умилялась им?" – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Подписчики посочувствовали Смоленской площади, поскольку именно с политиками такого уровня знаний нашим дипломатам приходится вести переговоры. Как отмечено в одном из комментариев, именно "поэтому и проблемы во всем мире из-за таких идиотов", а их в руководстве стран становится все больше.

Ранее Трасс, выступая в университете Лоуи в Австралии, грозно предупредила Москву о последствиях вторжения на Украину. Она призвала президента РФ Владимира Путина не совершать "огромную стратегическую ошибку" и отказаться от агрессивных планов.

По ее словам, наступление на Киев продемонстрирует, что Кремль "не выучил уроки истории", намекнув на Афганистан и Чечню.

Кроме того, британка заявила, что "Украина пережила немало вторжений – "от монголов до татар"".

Напомним, госпожа Трасс – это та дама, которая показывала силу Соединенного Королевства, восседая на военной британской базе в Эстонии на танке, вероятно, о чем-то сигнализируя Москве.
Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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