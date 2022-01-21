Дело в Кабо-Верде: стала известна причина отказа Поклонской от должности посла

Дело в Кабо-Верде: стала известна причина отказа Поклонской от должности посла
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти африканской страны не сказали Москве ни да, ни нет

Отказ экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской от должности посла РФ в Кабо-Верде может быть связан с тем, что официальная Прая затянула выдачу россиянке агремана, т.е. предварительного согласия на ее назначение.

Об этом сообщает "Взгляд" со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Издание отмечает, что предоставление агремана делает представителя иностранного государства персоной грата, а прямой отказ – персоной нон грата. При этом обсуждение кандидатуры посла и получение (или неполучение) агремана публично не обсуждаются, а принимающая сторона имеет право не объяснять причины своего отказа.

"Республика Кабо-Верде затянула сроки предоставления агремана, не говоря МИД России ни да, ни нет", говорится в публикации.

Ранее на этой неделе сама Поклонская заявила, что в связи с личными обстоятельствами отменены планы по ее вступлению в должность посла России в Кабо-Верде. Позже ее слова подтвердили в МИД РФ.

Напомним, о решении Москвы отправить главой нашей дипмиссии в эту африканскую страну стало известно прошлой осенью. Данная новость взбудоражила умы постмайданных вождей Украины, которые сразу заговорили о планах потребовать от Праи выдать Киеву крымчанку. Власти республики сообщали, что ничего подобного они делать не собираются.

В сложившейся ситуации, когда в Кабо-Верде ушли в молчанку, отзыв кандидатуры Поклонской представляется конструктивным шагом, считают собеседники газеты.

Сегодня же появилась информация, что экс-депутата Госдумы могут назначить на должность замглавы Россотрудничества. В самом ведомстве данную новость не комментируют.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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