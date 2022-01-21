Сослался на другие дела: канцлер ФРГ Шольц отказал Байдену во встрече

Сослался на другие дела: канцлер ФРГ Шольц отказал Байдену во встрече
Олаф Шольц. Фото: Chris Emil Janssen via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Решение канцлера вскрыло растущие в НАТО противоречия

Глава немецкого кабмина Олаф Шольц отклонил предложение американской стороны о встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом добивался визита на уровне глав двух государств для обсуждения текущей ситуации на Украине.

Источник утверждает, что канцлер решил воздержаться от беседы с американским лидером на предмет обсуждения внутриукраинского кризиса и дальнейшего диалога по способам реагирования на "угрозу российского вторжения". Ситуация выявила растущие разногласия внутри Североатлантического альянса.

"Господин Шольц отклонил краткое приглашение Белого дома вылететь в Вашингтон на прошлой неделе, в тот момент, когда господин Байден пытался справиться с озабоченностью Берлина по поводу того, как далеко можно зайти в противодействии возможной войне", – говорится в публикации The Telegraph.

Немецкий журнал Der Spiegel же сообщает, что действующее правительство Германии не желает тратить время на Украину, хотя на официальном уровне в качестве причины указывается занятость канцлера. В Берлине сослались на проблемы с пандемией и желание канцлера взяь под контроль ситуацию в Германии в связи распространением коронавирусной инфекции. По данным издания, встречу решили отложить на более поздний срок. На какой именно – неизвестно. В правительстве ФРГ не пожелали комментировать отказ Шольца от встречи с президентом США.

Между тем Reuters сообщает, что канцлер готовится к встрече с Эммануэлем Макроном. Мероприятие назначено на 25 января, сообщили в правительстве ФРГ. Париж же отмечает, что лидеры стран затронут международную безопасность, климатические изменения и председательство Берлина в группе G7.

Ранее сообщалось о тайном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Германию. По некоторым данным, руководитель спецслужбы пытался добиться прекращения публичных заявлений немецких официальных лиц о готовности заморозить "Северный поток – 2".

Источник: The Telegraph ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров
По теме

Крушению МН17 предшествовал визит военных атташе США на аэродром Днепра – видео

Представители ВВС США координировали действия авиации СБУ на юго-востоке Украины

Итальянский шеф-повар рассказал о поведении Путина на закрытых мероприятиях

Итальянец не раз готовил для главы РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей