Решение канцлера вскрыло растущие в НАТО противоречия

Глава немецкого кабмина Олаф Шольц отклонил предложение американской стороны о встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Белый дом добивался визита на уровне глав двух государств для обсуждения текущей ситуации на Украине.

Источник утверждает, что канцлер решил воздержаться от беседы с американским лидером на предмет обсуждения внутриукраинского кризиса и дальнейшего диалога по способам реагирования на "угрозу российского вторжения". Ситуация выявила растущие разногласия внутри Североатлантического альянса.

"Господин Шольц отклонил краткое приглашение Белого дома вылететь в Вашингтон на прошлой неделе, в тот момент, когда господин Байден пытался справиться с озабоченностью Берлина по поводу того, как далеко можно зайти в противодействии возможной войне", – говорится в публикации The Telegraph.



Немецкий журнал Der Spiegel же сообщает, что действующее правительство Германии не желает тратить время на Украину, хотя на официальном уровне в качестве причины указывается занятость канцлера. В Берлине сослались на проблемы с пандемией и желание канцлера взяь под контроль ситуацию в Германии в связи распространением коронавирусной инфекции. По данным издания, встречу решили отложить на более поздний срок. На какой именно – неизвестно. В правительстве ФРГ не пожелали комментировать отказ Шольца от встречи с президентом США.

Между тем Reuters сообщает, что канцлер готовится к встрече с Эммануэлем Макроном. Мероприятие назначено на 25 января, сообщили в правительстве ФРГ. Париж же отмечает, что лидеры стран затронут международную безопасность, климатические изменения и председательство Берлина в группе G7.

Ранее сообщалось о тайном визите главы ЦРУ Уильяма Бернса в Германию. По некоторым данным, руководитель спецслужбы пытался добиться прекращения публичных заявлений немецких официальных лиц о готовности заморозить "Северный поток – 2".