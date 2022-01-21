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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемыми требование России о выводе войск стран Североатлантического блока из Болгарии и Румынии, сообщает портал The Globe and Mail.
Напомним, ранее в пятницу, 21 января, МИД РФ распространил ответы главы ведомства Сергея Лаврова на вопросы, поступившие к его ежегодной пресс-конференции. В частности, он заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности подразумевают также вывод военнослужащих, техники и вооружений НАТО из Болгарии и Румынии. Как пояснил шеф отечественной дипломатии, это необходимо в рамках выполнения пункта о возвращении альянса к границам 1997 года, передает РИА "Новости".
Данное заявление быстро разлетелось по Европе. Власти указанных нашим министром стран тут же принялись почти под копирку реагировать, утверждая о своем суверенном праве на вступление в любые союзы. Коллективные натовцы ответили устами румынской гражданки, стремительно отвергнувшей требование Москвы.
"НАТО не откажется от нашей способности защищать и оборонять друг друга, в том числе при наличии войск в восточной части альянса. Требования России разделяют членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять", – подчеркнула Лунгеску.
Не успели еще закончиться сегодняшние переговоры в Женеве по проблеме предоставления гарантий безопасности между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его американским коллегой Энтони Блинкеном, как посыпались сообщения о готовности натовцев всех мастей отправить оружие на Украину для отражения" мифического вторжения России.
О своих планах ускорить поставки ускорить объявили прибалтийские государства – Эстония, Латвия и Литва. Они собрались предоставить украинским военным противотанковые ракеты Javelin и зенитные комплексы Stinger. А министр обороны Чехии Яна Чернохова намерена предложить Киеву артиллерийские снаряды.
Какого срока давности все это вооружение, неизвестно, но, как уже установили в Незалежной, принимая дары от Британии, оно явно не будет первой свежести.
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