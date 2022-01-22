"Безумцы правят бал": в Сети шокированы готовностью США пойти войной на Россию

"Безумцы правят бал": в Сети шокированы готовностью США пойти войной на Россию
Фото: www.pixabay.com
Риторика американцев становится все агрессивнее

Истерия западных государств вокруг Незалежной выходит на новый уровень. В США договорились до того, что уже не исключают нанесение военного удара по нашей стране в случае "вторжения" на Украину. С таким громким заявлением выступила американский постпред в Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд.

Высокопоставленная американка прямо объявила, что вашингтонская администрация допускает проведение военной операции против Российской Федерации в случае ухудшения ситуации вокруг украинского государства. Мол, бдительные американцы держат нашу страну до карандаше и в случае эскалации конфликта не побоятся пойти на нее войной.

Такая воинственная риторика наших зарубежных партнеров вызвала недоумение у российских граждан. Многие отметили, что от полномасштабной войны двух крупных держав проиграют все. Мировая стабильность в очередной раз будет подорвана, а человечество увязнет в новом глобальном конфликте.

"Пусть США также рассмотрят свое исчезновение с карты мира", "Пока пыль в глаза, ждем что-то внятное", "Вот прямо серьезно воевать собрались? Там реально безумцы правят бал!", "То есть, одной рукой сначала подталкивают Украину, создавая эскалацию, а другой – угрожают России войной? Что ж, в таком случае, рекомендую США копать себе ямку", "Это серьезно? А берега они не попутали?" – пишут читатели РИА "Новости". 

Впрочем, некоторые справедливо отметили, что Россия никогда не станет нападать на Украину, поэтому подобного рода заявления являются очередным сотрясанием воздуха.

К слову, недавно стало известно, что американцы готовятся к эвакуации своих граждан с территории Украины. Такие действия объясняются возможным "вторжением" России в соборную.

Источник: Jurnal TV ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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