Президенту предложили справиться с газовой проблемой без помощи "Газпрома"

Глава Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу Pro TV заявила, что РФ напрямую причастна к событиям в Приднестровье – напряженность в регионе провоцировала Москва, которая пыталась сохранить свое влияния и помешать Кишеневу обрести независимость. На скандальное высказывание отреагировал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Он отметил, что до этого Россия в отношениях с Молдавией была чрезмерно корректна, однако сейчас необходимости входить в сложное финансовое положение страны у Москвы нет. Пушков подчеркнул, что заявления Санду направлены на рост враждебности к стране-соседу.

"И какой готовности к сотрудничеству руководство Молдавии после таких заявлений ждет от России?", – поинтересовался сенатор.

Ранее "Газпром" пошел на уступки "Молдовагазу" при заключении нового газового контракта, предоставив ценовые условия ниже рыночных, несмотря на существующую задолженность за предыдущие поставки. Глава молдавской газовой компании Вадим Чебан отмечал, что в сложившихся условиях нужно быть и вовсе благодарными за то, что стране удалось получить газ – обычно поставщики отказывают в новом договоре, если прошлый не был исправно выполнен получающей стороной.

В "Молдовагазе" заявляют, что вероятность платежа России за поставки в следующем месяце – минимальная, поскольку не удается найти необходимые средства. После этого "Газпром" направил в Кишенев официальное уведомление, что при отсутствии платежа компания имеет право прекратить транзит. Официальные лица Молдавии указали, что подобная "угроза" является недружественным жестом, и они до последнего надеялись, что российский поставщик найдет какое-то "коммерческое решение" для этой проблемы.

"За газ надо платить, а где Санду возьмет деньги – ее дело, не наше", – заключил Пушков.