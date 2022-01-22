Зеленский готовит побег из Украины вслед за американцами - СМИ

Зеленский готовит побег из Украины вслед за американцами - СМИ
Фото: Volodymyr Zelensky/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
За рубежом лидер будет торговать своим экс-президентством

Украинский президент Владимир Зеленский поручил подготовить личный самолет для экстренной эвакуации из страны в случае начала военной конфронтации. Об этом со ссылкой на собственные источнии заявил политический эксперт Эдуард Попов в беседе со "Свободной прессой".

По его мнению, глава Украины спровоцировал панику в стране своими провокационными заявлениями о "российском вторжении" – сейчас полки продуктовых магазинов опустели из-за беспокойства простых украинцев. При этом Попов, как и депутат Рады Кива, утверждает, что при обострении ситуации Зеленский будет в числе первых, кто сбежит из страны, а вместе с ним и другие высокопоставленные госслужащие.

"Зеленский ничтожный политик, ничтожный человек и ничтожный мужчина. Ничтожество во главе государства. А за границей он будет торговать своим экс-президентством. Такова судьба неудавшегося диктатора", – заявил эксперт.

По его мнению, "замороченные нацисткой пропагандой" украинцы могут воевать до последней капли крови, пока власти страны будут отсиживаться в стороне, отправившись за границу вслед за сотрудниками американских посольств.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на несколько высокопоставленных источников сообщили, что сотрудники американского посольства просят разрешения покинуть Украину из-за риска начала военного противостояния с Россией. Сведения об эвакуации сотрудников позже подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. 

Источник: Свободная пресса ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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