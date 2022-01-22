Политики побеседовали по телефону

Сегодня, 22 января, состоялись телефонные переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николой Пашиняном. Больше всего армянского государственного деятеля интересовало, как проходят обсуждения вопросов по гарантиям безопасности между Россией и США.



Владимир Владимирович согласился поделиться информацией с собеседником и рассказал ему о ходе переговоров с Соединенными Штатами Америки и их союзниками.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Еревана. Помимо прочего, стороны обсудили сотрудничество в рамках ОДКБ.

К слову, недавно представители США пообещали уже на следующей неделе предоставить Кремлю письменный ответ на предложение по гарантиям безопасности. В то же время американцы хотели бы, чтобы их решение по российскому предложению не было опубликовано. Такую информацию распространило издание The Washington Post.