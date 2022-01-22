Вашингтон не прекращает заниматься антироссийской пропагандой

На протяжении всего времени Российская Федерация демонстрирует готовность вести диалог и договариваться ради сохранения мира и стабильности на международной арене. Судя по всему, такое стремление нашей страны разделяют далеко не все. Вместо того, чтобы вплотную заняться обсуждением мировой безопасности, США и НАТО продолжают нападки на РФ. На скандальное поведение западных партнеров отреагировали в нашем МИД.



В главном российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что именно сейчас Москва пытается найти точки соприкосновения с Вашингтоном и его союзниками. Речь идет о гарантиях безопасности, которые обеспечат нормальное существование всех стран. Вместо того, чтобы хорошенько обдумать российское предложение, вашингтонская администрация вместе с товарищами по западной коалиции учинили очередную антироссийскую провокацию.

"Белый дом и его западные союзники запустили крайне токсичную информационно-пропагандистскую кампанию", – заявили в министерстве.

Российские дипломаты осуждают действия западных коллег, пытающихся создать вокруг нашей страны образ "мирового агрессора", который якобы представляет опасность для "просвещенных" европейцев и других игроков международной арены.

Так в ведомстве отреагировали на так называемый "сборник фактов", который был подготовлен американцами. Там представители Госдепа расписали, как Россия "обманывает" мировое пространство по украинскому вопросу.

К слову, недавно жители нашей страны отреагировали на готовность США пойти войной на Россию.