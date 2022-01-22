Правильная стратегия гарантирует Москве победу

В последнее время все информационное пространство переполнено всевозможными фантазиями на тему "вторжения" Российской Федерации на территорию украинского государства. Украинские выдумщики дошли до того, что даже предложили российским военным идеальный сценарий "нападения" на Незалежную.



Своими мыслями на этот счет поделился генерал Вооруженных сил соборной. Опытный военный эксперт Сергей Кривонос считает, что мгновенную победу над украинским государством наша страна сможет одержать, если правильно распорядится своими военно-воздушными силами.

Так, оперативная высадка воздушного десанта на аэродромы, расположенные рядом с Киевом, позволит Москве добиться преимущества, которое в дальнейшем приведет ее к победе. По расчетам Кривоноса, нашим военным нужно обратить особое внимание на воздушные гавани, находящиеся в радиусе менее 50 км от столицы Незалежной. Достаточно будет задействовать 5-7 таких площадок. Помимо этого, российские бойцы вполне могут высадиться на двух аэродромах прямо внутри Киева.

Кривонос убежден, что, следуя такой стратегии, Российская Федерация сможет в кратчайшие сроки взять под полный контроль украинское государство. Впрочем, эксперт не стал разъяснять, по какой такой причине Москве может прийти в голову "брать Киев".

К слову, недавно стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский готовит побег из Незалежной. По крайней мере, такая информация активно распространяется в прессе.